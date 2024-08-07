BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyon çeşitleri, katlanabilir elektrikli bisiklet, derin dondurucu, kablosuz soundbar, hazır fon perde ve sensörlü sabunluk gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6,975 TL'den satılacak. İşte BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 9 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL

Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 115 TL

Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı 129 TL

Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL

Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 249 TL

Metal Derin Bulaşıklık 159 TL

Lav Odin Renkli Çerezlik 2'li 109 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

Glass in love Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

Nautica TWS Kulaklık 349 TL

Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 690 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

Heifer Çubuk Blender 549 TL

Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

Arnica Blender Seti 1.300 TL

Ruumstore Mutfak Tereği 490 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 800 TL

Relax Çelik Termos 379 TL

Elit Rattan Masa 900 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

Nautica TWS Kulaklık 349 TL

Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Raf Organizer 69 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç 59 TL

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 32,50 TL

Brode Perde 179 TL

Süet Fon Perde 329 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Yastık Alezi 34 TL

Paspas 99 TL

Şortlu Takım Erkek/ Kadın 209 TL

Ev Elbisesi 149 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Konuşan Cansu Bebek 249 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.