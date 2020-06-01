BİM'e bu hafta neler geliyor? İşte 2-5 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler

01 Haziran 2020 Pazartesi 18:07 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:07

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta porselen yemek takımları ve tava çeşitleri geliyor. Bu hafta BİM aktüel 2-5 Haziran 2020 indirim kataloğunda; Elektrik süpürgesi ve Televizyon dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler haberimizde. İşte 2-5 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler

BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor.

BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti, Emsan Granit Tava 26 cm, Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti, Emsan 7 Parça Granit Set, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen 48 Parça 12 Kişilik Dekorlu Yemek Takımı, LAV Tekli Dondurmalık, Paşabahçe Şeffaf Kapaklı Sürahi, Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere, Ekmeklik ve çok daha fazlası yer alıyor. işte BİM 2-5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK MARKETE BU HAFTA NELER GELİYOR?