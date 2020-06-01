İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8126
  • EURO
    7,581
  • ALTIN
    380.533
  • BIST100
    107266
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BİM'e bu hafta neler geliyor? İşte 2-5 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler
Ekonomi

BİM'e bu hafta neler geliyor? İşte 2-5 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler

BİM'in bu hafta Salı ve Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler katalogları yayınlandı. Peki BİM'e bu hafta neler geliyor? Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'BİM'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. BİM'e gelecek aktüel ürünler bu hafta sokağa çıkma yasaklarının kalkması sonrası indirimleriyle müşterilerin yüzünü güldürecek. BİM aktüelin 2-5 Haziran 2020 aktüel kataloğundaki ürünler listesi haberimizde.

01 Haziran 2020 Pazartesi  18:07 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:07
ABONE OL

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta porselen yemek takımları ve tava çeşitleri geliyor. Bu hafta BİM aktüel 2-5 Haziran 2020 indirim kataloğunda; Elektrik süpürgesi ve Televizyon dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler haberimizde. İşte 2-5 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler

BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor.

BİM marketlerinde yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti, Emsan Granit Tava 26 cm, Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti, Emsan 7 Parça Granit Set, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen 48 Parça 12 Kişilik Dekorlu Yemek Takımı, LAV Tekli Dondurmalık, Paşabahçe Şeffaf Kapaklı Sürahi, Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere, Ekmeklik ve çok daha fazlası yer alıyor. işte BİM 2-5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu... 

ŞOK MARKETE BU HAFTA NELER GELİYOR?

'Tarihin sıfır noktası' kapılarını ziyaretçilere açtı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.