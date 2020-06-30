BİM'e neler geldi? 30 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta...

30 Haziran 2020 Salı 12:58 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:58

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde satışa sunulan ürünlerde müşterilerinin yüzünü güldürecek indirimler var. BİM'e bu Salı deterjanlarlardaki indirimler göze çarpıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda deterjan çeşitleri ve güneş kremlerindeki indirimler dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta salı gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler tatilcileri sevindirecek. İşte 30 Haziran BİM'e gelen aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca indirimli ürün bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Sezonluk ortaya çıkan ihtiyaçları zaman zaman mağazalarında satışa sunan BİM bu hafta yaz aylarının gelmesi ve tatil sezonun açılması ile birçok tanıdık markanın Güneş kremi ve bronzlaşrtırıcı çeşitlerini mağazalarda satışa sunuyor. Mağazalarda bugün satışa sunulan indirimli güneş kremleri ve diğer ürün seçeneklerinden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...