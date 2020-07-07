BİM'e neler geldi? BİM 7 Temmuz 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu satışta!

07 Temmuz 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:07

BİM'e Salı günü için gelen aktüel ürünler kataloğu satışa sunuldu. Peki BİM'e neler geldi? Her hafta Salı ve Cuma günü raflarını yenileyen BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta salı kataloğunda Bisküvi, kek, gofret çeşitleri, kızarmış ekmek, fındık ezmesi, kaplamalı leblebi gibi çeşitli ürünler yer alıyor. BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU SALI...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.