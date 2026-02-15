İSTANBUL 23°C / 13°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

Ekonomi

BİM'e Ramazan bereketiyle geliyor

BİM, on bir ayın sultanı Ramazan'ı, iftar ve sahur sofralarının bereketini artıracak özel bir kampanyayla karşılıyor. 14 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar 48 farklı ürün bütçe dostu ve avantajlı fiyatlarla BİM müşterileriyle buluşuyor.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 16:50 - Güncelleme:
BİM, yıl boyunca sürdürdüğü sabit fiyat ve indirimli ürün uygulamasına Ramazan ayında da devam ediyor. 14 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında; süt ve süt ürünlerinden bakliyata, yağ çeşitlerinden un ve şekere, kahvaltılıklardan temizlik ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla BİM mağazalarında satışa sunuluyor.

BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, kampanyaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "BİM olarak 30 yıldır temel gıda ve tüketim ürünlerini en uygun fiyat ve en yüksek kalite standartlarında müşterilerimizle buluşturuyoruz. 'Her gün düşük fiyat' politikamız doğrultusunda, müşterimizin bütçesine destek olmayı öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla yıl içinde sürdürdüğümüz sabit fiyat ve indirimli ürün uygulamamıza Ramazan ayında da devam ediyoruz. 45 gün boyunca 48 temel ürünü avantajlı fiyatlarla sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlayan adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

