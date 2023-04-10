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Ekonomi

Binali Yıldırım'ın projeleri arasındaydı! Yüzde 99'u tamamlandı

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın “35 İzmir” projesi arasında yer alan Efes Antik kentini 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı ay sonunda tamamlanıyor.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Binali Yıldırım'ın projeleri arasındaydı! Yüzde 99'u tamamlandı
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"UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, çalışmaların yüzde 99'unun tamamlandığını açıkladı. Ceylan, "Pamucak sahili ve İzmir-Kuşadası yolu arasına kanal girişi ile 250 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde bir yat limanı inşa ediyoruz. Proje için bölgeye bin 430 fore kazık çaktık. 112 ano imalatını tamamladık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 9 bin metrekarelik kısmını bitirdik. Mayıs başında projenin ilk etabını bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

PROJE, İKİ ETAPTAN OLUŞUYOR

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak proje iki etaptan oluşuyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, projenin ilk etabında 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenecek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek. Daha sonra çevre düzenlemesi yapılacak.

EFES'E 2 BİN 500 YIL SONRA TEKNELERLE YOLCULUK EDİLECEK

Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 km kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığında 2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma imkanı doğacak. Efes'e gelen turist sayısı her yıl artacak. Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.

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