İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,058
  • EURO
    29,5715
  • ALTIN
    1658.73
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Binance, SEC'e karşı koruma emri başvurusunda bulundu
Ekonomi

Binance, SEC'e karşı koruma emri başvurusunda bulundu

Kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı, bilgi taleplerinin 'aşırı geniş' olduğu gerekçesiyle koruma emri için mahkemeye başvurdu.

15 Ağustos 2023 Salı 19:05 - Güncelleme:
Binance, SEC'e karşı koruma emri başvurusunda bulundu
ABONE OL

Binance'in Columbia Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, SEC'in bilgi taleplerinin "aşırı geniş" ve "gereğinden fazla külfetli" olduğu öne sürüldü.

Kripto para borsası, ABD'deki şirketleri BAM Trading ve BAM Management'in SEC'e zaten yeterli bilgi sağladığını savundu.

SEC, haziran ayında, kripto para borsası Binance'in ABD'deki kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı.

Yöneltilen suçlamalar arasında, kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı da yer almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.