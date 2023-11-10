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Ekonomi

Binance'tan ''ruble'' kararı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ruble cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini durduracağını bildirdi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Binance'tan ''ruble'' kararı
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Binance'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin daha önce Rusya pazarından çıkma kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu karar doğrultusunda 15 Kasım itibarıyla ruble cinsinden para yatırma işlemlerinin durdurulacağı, 31 Aralık'ta da para çekme işlemlerinin sona erdirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Binance müşterilerinin ruble varlıklarını komisyon ödemeden CommEX platformuna aktarabilecekleri belirtildi.

Binance, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, varlıklarını satarak Rusya pazarından çıkma kararı aldığını bildirmişti. Şirket, Rusya'daki tüm varlıklarının CommEX'e satılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı artarken, Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle ülkedeki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.

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