İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0591
  • EURO
    51,3787
  • ALTIN
    7340.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Binden fazla uçuşla gökyüzünün merkezi! İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede
Ekonomi

Binden fazla uçuşla gökyüzünün merkezi! İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 23 Şubat-1 Mart döneminde günlük ortalama 1303 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

AA10 Mart 2026 Salı 12:44 - Güncelleme:
Binden fazla uçuşla gökyüzünün merkezi! İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 5 Mart tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Raporun 23 Şubat-1 Mart dönemini kapsadığı bilgisini veren Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını ve Hollanda, İsviçre, Polonya, Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yoğunluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1303 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 12. sırada yer aldı."

  • Istanbul Havalimani
  • Avrupa
  • ulaştırma altyapı

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.