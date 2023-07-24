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Ekonomi

Binlerce hurda araç geri kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yılın ilk yarısında Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA) üzerinden hurdaya ayrılan 2 bin 253 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
Binlerce hurda araç geri kazandırıldı
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AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgiye göre, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ömrünü tamamlamış araçlar, otomotiv sektörünün diğer çevresel etkilerinden farklı olarak yalnızca çevresel kirleticiler değil, aynı zamanda içerdikleri geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler nedeniyle ekonomik birer değer olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA sistemiyle, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri bulunan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1) ve azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları (N1) kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların, lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.

Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi için Bakanlıktan çevre lisansı veya il müdürlüğünden teslim yeri uygunluk yazısı almış tesislerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanması da zorunlu tutuluyor. Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor.

Hurda araçların geri kazanımı için Türkiye'de ömrünü tamamlamış araçlar, halihazırda tüm illerdeki 307 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor.

Sistemdeki tesisler tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında 2023'ün ilk yarısında 1755 M1 sınıfı, 498 N1 sınıfı olmak üzere toplam 2 bin 253 ömrünü tamamlamış araç, lisanslı tesislerce ekonomiye kazandırıldı.

  • otomobil hurda işlemleri
  • çevre dostu geri dönüşüm
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