Binlerce kadın ekonomiye katıldı: “Dijital Benim İşim” projesi büyüyor

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dijital becerilerini geliştirerek ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yürütüldü.

Bu kapsamda 6 yılda 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verildi.

Projenin etkisini ortaya koymak amacıyla hazırlanan sosyal etki analizine göre, eğitimlere katılan yararlanıcı gruplarla gerçekleştirilen anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler esas alındı.

Bu kapsamda farklı eğitim programlarına katılan yüzlerce kadından toplanan nicel veriler ile derinlemesine görüşmelerden elde edilen nitel bulgular birlikte değerlendirilerek projenin çok boyutlu etkisi analiz edildi.

Analiz sonuçlarına göre, proje kapsamında 6 yılda 123 milyon lirayı aşkın sosyal değer elde edilirken, son bir yılda yapılan her 1 liralık yatırımın 15,73 liralık sosyal getiri sağladığı hesaplandı.

Dijital Okuryazarlık eğitimlerine katılan yararlanıcılarla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, mobil cihaz kullanımı alanında katılımcıların yüzde 83'ü cihazları günlük işlerinde etkin kullanabilir hale geldiğini, yüzde 70'i temel özellikleri ve uygulamaları anlayabildiğini belirtti.

Dijital hizmetler alanında e-devlet kullanımı yüzde 88, MHRS üzerinden randevu alma yüzde 81, internet bankacılığını güvenli kullanma yüzde 70 oranlarına ulaştı. İletişim ve sosyal medya alanında ise sosyal medya hesaplarını güvenli kullanabilme yüzde 81, arama motorlarını etkin kullanabilme yüzde 86 olarak ölçüldü.

Eğitim sonrasında temel dijital yetkinliklerde kapsamlı bir dönüşüm gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 99'u temel cihazları kullanabilir, yüzde 99'u interneti güvenli kullanabilir, yüzde 98'i iletişim platformlarını aktif kullanabilir hale geldiklerini ifade etti.

- HAYAT BOYU ÖĞRENMEYLE KADINLARA DİJİTAL GÜÇ KAZANDIRILIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmenin ve hayat boyu öğrenme kültürüyle her bir vatandaşın potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Mete, Vodafone Vakfı ile 6 yıldır sürdürdükleri "Dijital Benim İşim" projesinin, bu vizyonun somut ve sürdürülebilir bir örneği haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara ulaştırdıkları eğitimlerin, sadece birer kurs değil, aynı zamanda modern dünyanın dijital gerekliliklerine açılan birer kapı olduğunu vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 61 bini aşkın kadın kursiyerimizin dijital okuryazarlıktan pazarlamaya kadar geniş bir yelpazede yetkinlik kazanmış olması, toplumsal kalkınmamız adına çok kıymetli bir kazanımdır. Özellikle belirtmek isterim ki, projemizin sosyal etki analizinde gördüğümüz sonuçlar, kamu-özel sektör işbirliğinin ne kadar stratejik ve çarpan etkisi yüksek sonuçlar doğurabileceğinin ispatıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, halk eğitimi merkezlerimizin kapasitesini dijital çağın imkanlarıyla birleştirmeye ve kadınları ekonomik hayatın merkezine taşıyacak bu tür nitelikli projelere öncülük etmeye devam edeceğiz."

- DİJİTAL BENİM İŞİM İLE KADINLARA GÜÇLÜ DESTEK

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması hedefiyle hayata geçirdikleri "Dijital Benim İşim" projesinin kadınların dijital ekonomiye entegrasyonu ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik bir dönüşüm aracı haline geldiğini anlattı.

Projeyle bugüne kadar 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verdiklerinin altını çizen Süel, projelerinin etkisini düzenli olarak ölçümlediklerini aktardı.

Süel, projenin sunduğu eğitim modüllerinin yalnızca teknik beceri kazandırmanın ötesine geçerek, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumlarını güçlendiren bir ekosistem inşa ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle deprem bölgesindeki illeri de kapsayan geniş coğrafi yayılım, projenin toplumsal dayanıklılık ve kriz sonrası iyileşme süreçlerine sunduğu katkıyı derinleştiriyor. Projeye yaptığımız her 1 liralık yatırımın 15,73 liralık değer yarattığını gördük. Bu sonuç, projeye yapılan her birim yatırımın toplumda çok boyutlu ve çarpan etkisi yaratan bir değer ürettiğini somutlaştırıyor. Vodafone Vakfı olarak, kadınların yanında durmaya devam edeceğiz."