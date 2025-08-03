Binlerce km ötede Türkiye paniği: Alarm zilleri çalıyor

Hint basını, Türkiye'nin Güney Asya'ya yönelik stratejik açılımını yakın takibe aldı.

Güney Asya'da varlığını artıran Türkiye'nin Pakistan ve Bangladeş ile bağlarını güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Bölgede Türkiye-Pakistan-Bangladeş arasında stratejik bir ittifakın şekillendiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin iki ülkede artan varlığının Hindistan'da alarm zillerinin çalmasına neden olduğu aktarıldı.

Ankara'nın Güney Asya'ya yönelik stratejik açılımının bölgenin savunma ve jeopolitik yapısına olan ilgisinin derinleşmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Güney Asya'da daha güçlü bir rol oynamak isteyen Türkiye'nin Pakistan ve Bangladeş ile kurduğu derin müttefik ilişkisinin Hindistan için bir tehdit olduğu belirtildi.

Türkiye-Bangladeş savunma anlaşmaları ve ticaret ilişkilerine işaret eden Hint basını, Dakka hükümetinin Bayraktar İHA tedariki ve Milli Piyade Tüfeği (MPT)-76 konusunda Türk heyetleriyle yaptığı görüşmelere geniş yer verdi.