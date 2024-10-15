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Ekonomi

Binlerce km ötede yankı buldu: Türkiye'nin ''Türkistan'' hamlesi 3 ülkede endişeye yol açtı

Türkiye'nin müfredatta 'Orta Asya' kavramını 'Türkistan' ile değiştirmeye karar verdiğini yazan Asya basını, 'Türkiye'nin 'Türkistan' terimini benimsemesi, bölgedeki etkilerini dengeleme çabası olarak görülebileceği için Moskova, Tahran ve Pekin'de endişelere yol açabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Star.com.tr15 Ekim 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Binlerce km ötede yankı buldu: Türkiye'nin ''Türkistan'' hamlesi 3 ülkede endişeye yol açtı
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Türkiye'nin yeni müfredatta tarih eğitiminde "Orta Asya" yerine "Türkistan" kavramının kullanılacağını açıklaması Asya basının ilgisini çekti.

Türkiye'nin ulusal tarih müfredatında "Orta Asya" terimini "Türkistan" ile değiştirmeye karar verdiğini yazan Asya basını Ankara'nın tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaparak bölgedeki nüfuzunu güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN "TÜRKİSTAN" HAMLESİ 3 ÜLKEDE ENDİŞELERE YOL AÇABİLİR

Türkiye için "Türkistan" terimi, Türkçe konuşan halklarla yeniden bağ kurma ve ortak bir tarihi ve kültürel bilinci canlandırma arzusunu yansıttığı kaydedilen analiz yazısında, "Türkiye'nin müfredat değişikliği, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın da üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) hedefleriyle örtüşüyor. TDT, ortak tarihler, coğrafi çerçeveler ve artık ortak bir alfabe oluşturmak için ortak girişimler de dahil olmak üzere ortak eğitim ve kültür politikaları oluşturma yönünde önemli adımlar attı. Bu çabalar, Türkiye'nin Türk dünyasındaki artan yumuşak gücünün ve etkisinin sembolü olarak görülüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRKİYE'NİN ORTA ASYA'DAKİ ETKİSİ

"Türkistan" kavramıyla Türkiye'nin stratejik bir jeopolitik hamle yaptığı ifade edilen makalede, "Bu girişim, Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisini genişletmeyi amaçlayan dış politikasında bir değişimi temsil ediyor. Bu hareketin, özellikle Türkiye'nin Rusya, İran ve Çin ile ilişkileri açısından önemli jeopolitik çıkarımlar yaratması bekleniyor. Türkiye'nin "Türkistan" terimini benimsemesi, bölgedeki etkilerini dengeleme çabası olarak görülebileceği için Moskova, Tahran ve Pekin'de endişelere yol açabilir. Bazı gözlemciler, Rusya ve İran'ın Türkmenistan'a olan ani ve artan ilgisinin, Türkiye'nin bölgedeki katılımına doğrudan bir yanıt olduğunu öne sürüyor" denildi.

"TÜRKİYE KÜRESEL SAHNEDE VARLIĞINI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin bölgedeki yeni jeopolitik gerçekliği şekillendirme niyetinde olduğu yaza Asya basını, "Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'in kapsamlı ekonomik projeleri arasında, Türkiye küresel sahnede varlığını göstermeye çalışıyor. Bu girişim, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerin Rusya'dan giderek uzaklaştığı ve Türk dünyasıyla daha yakın bağlar aradığı Orta Asya'daki daha geniş bir eğilimle örtüşüyor. Kendini bölgenin en önde gelen kültürel ve politik ortağı olarak konumlandırarak, Türkiye Orta Asya'nın geleceğini şekillendirmedeki rolünü artırmaya hazır" ifadelerini kullandı.

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