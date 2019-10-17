BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak
Turkcell’in çok sevilen BİP uygulaması acil durumlar için bir arama merkezine dönüşüyor. BİP’in yeni özelliği sayesinde bilgisayardan mesaj atılabilecek, ihtiyaç anında acil durum merkezleri aranacak ve konum bilgisi verilecek.
- AHMET GEMİCİ
Turkcell’in anlık iletişim platformu BİP’e İstanbul’da yaşanan deprem sonrası yeni özellikler geldi. Yeni özellikler hayat kurtaracak. Ayrıca telefon kapılıyken bilgisayar üzerinden de BİP’ten mesaj atılabilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ana sponsoru olduğu Milli Takım’a destek için bulunduğu Paris’te düzenlediği sohbet toplantısında popülaritesi her geçen gün artan BİP’e yeni özellikler eklediklerini açıkladı. Erkan “BiP’te ana ekrana yeni eklenecek olan acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 Acil, 155 Polis ve 110 İtfaiye gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek” dedi.
KAPALIYKEN ÇALIŞIYOR
Erkan “Önceden belirlenecek 10 numara ile, acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. Bunun yanında acil durum bildirimi özelliğiyle de belirlenen kişilere konum bilgisi BİP mesajı ve SMS ile gönderilebilecek, internet üzerinden kesintisiz iletişim kurulabilecek. BİP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek” dedi. “Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir kez bilgisayar üzerinden BİP oturum açmış olmak gerekiyor” diyen Erkan birçok özelliği rakiplerinden önce kullanıcılar ile buluşturduklarını anlattı.
BİP’in web üzerinden arama ve görüntülü arama özelliklerini tüm dünyada kullanıma açmış olduğunu anlatan Erkan tüm operatör kullanıcılarının BİP’i kullanabildiğini anlattı.
106 DİLDE ÇEVİRİ VAR
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “İletişim ve yaşam platformumuz BİP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. BİP ile sunduğumuz telekom yetkinlikleri sayesinde sadece aplikasyondan aplikasyona değil; aplikasyondan mobil numaraya, aplikasyondan sabit numaraya konuşulabiliyor” dedi.
Ortak altyapı şirketi kuralım
Murat Erkan fiberde ortak altyapı konusunda ise “Mükerrer yatırımların engellenmesi adına, altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. 3 yıldır fiber altyapıyı yaygınlaştırma konusunda yol alamadık” dedi. erkan şu öneriyi getirdi: “Ortak altyapı tarafında tek bir altyapı şirketi kuralım. Her şirketin mevcut altyapısı kadar yeni şirketten hissesi olsun. Yeni altyapı yatırımlarını da kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi yapsın.”
ATM’lere olan ihtiyaç bitecek
“Paycell ve Financell markalarımızla en iddialı oyunculardan biriyiz” diyen Murat Erkan bu konuda şunları söyledi: “Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız. Hedef cep telefonlarını mobil ödeme merkezine çevirmek.
UYGULAMALAR 180 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ
Turkcell’in diğer dijital uygulamalarından da bahseden Erkan “Dijital uygulamalarımızın indirme rakamı 180 milyonu aştı. 1.200 Ar-Ge mühendisimizin geliştirdiği uygulamalarımızı 38 ülkeye ihraç ettik” diye konuştu. Erkan dijital müzik platformumuz fizy’de aktif kullanıcı sayısının 3.7 milyona ulaştığını da söyledi. Erkan “TV+ platformumuzda aylık izleme ise 117 milyon saati aştı. Dergilik platformumuz ise sunduğu benzersiz 1.700 dergi ve gazete içeriğiyle dikkat çekmeye devam ediyor” diye konuştu. Erkan “Dijital uygulamalar pazarında rakiplerimiz ile eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. Yurt dışından gelen rakiplerimiz sunduğumuz servislerin yarısından da az vergi ödüyor” ifadelerini kullandı.
İkinci el cihaz alış-satışı başlattı
Murat Erkan internet üzerinden ikinci el cihaz alış ve satışına başladıklarını da söyledi. Erkan “Aldığımız cihazları yetkili teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz, bir yıl garantili olarak satışa çıkarıyoruz. Bunun vergilendirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vergi düşerse alıcıya yüzde 30-40 avantaj sağlar. Cari açığı düşürmek için de önemli bir adım olur” dedi. Erkan yeni başlattıkları cihaz kiralama projesi konusunda ise “Şirketlere özel cep telefonlarında yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz” dedi.
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