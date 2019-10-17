BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

Turkcell’in anlık iletişim platformu BİP’e İstanbul’da yaşanan deprem sonrası yeni özellikler geldi. Yeni özellikler hayat kurtaracak. Ayrıca telefon kapılıyken bilgisayar üzerinden de BİP’ten mesaj atılabilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ana sponsoru olduğu Milli Takım’a destek için bulunduğu Paris’te düzenlediği sohbet toplantısında popülaritesi her geçen gün artan BİP’e yeni özellikler eklediklerini açıkladı. Erkan “BiP’te ana ekrana yeni eklenecek olan acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 Acil, 155 Polis ve 110 İtfaiye gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek” dedi.

KAPALIYKEN ÇALIŞIYOR

Erkan “Önceden belirlenecek 10 numara ile, acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. Bunun yanında acil durum bildirimi özelliğiyle de belirlenen kişilere konum bilgisi BİP mesajı ve SMS ile gönderilebilecek, internet üzerinden kesintisiz iletişim kurulabilecek. BİP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek” dedi. “Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir kez bilgisayar üzerinden BİP oturum açmış olmak gerekiyor” diyen Erkan birçok özelliği rakiplerinden önce kullanıcılar ile buluşturduklarını anlattı.

BİP’in web üzerinden arama ve görüntülü arama özelliklerini tüm dünyada kullanıma açmış olduğunu anlatan Erkan tüm operatör kullanıcılarının BİP’i kullanabildiğini anlattı.

106 DİLDE ÇEVİRİ VAR

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “İletişim ve yaşam platformumuz BİP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. BİP ile sunduğumuz telekom yetkinlikleri sayesinde sadece aplikasyondan aplikasyona değil; aplikasyondan mobil numaraya, aplikasyondan sabit numaraya konuşulabiliyor” dedi.