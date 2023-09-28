İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,421
  • EURO
    29,0506
  • ALTIN
    1653.64
  • BIST100
    8218.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir anlaşmaya daha imza atıldı! Türkiye'nin doğal gaz ihraç edeceği ülke sayısı artıyor
Ekonomi

Bir anlaşmaya daha imza atıldı! Türkiye'nin doğal gaz ihraç edeceği ülke sayısı artıyor

Türkiye'den Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Bir anlaşmaya daha imza atıldı! Türkiye'nin doğal gaz ihraç edeceği ülke sayısı artıyor
ABONE OL

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, gelişmiş iletim sistemi, coğrafi konumu ve bu güçlü altyapısının sağladığı avantajları değerlendirerek yeni ihracat anlaşmaları yapmaya devam ediyor. BOTAŞ, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın Enerjisi' unvanıyla doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi. Bu kapsamda BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşmasına imza attı."

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen törenle BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile East Gas Energy Trading şirketi Genel Müdürü Nicolai Gaborak'ın anlaşmaya imza attıklarına işaret edilerek, "Boru hattı vasıtasıyla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya doğal gaz ihracatına dair kritik anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, 1 Ekim tarihinde başlamak üzere anlaşma kapsamında Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz aktaracak." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.