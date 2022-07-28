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Ekonomi

Bir darbe de Volkswagen Group'tan! Otomobil devi müşteri arıyor

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Group, Rusya'dan çekilmeye hazırlanıyor. Rus basınına yansıyan haberlere göre, Volkswagen Rusya'daki işlerini satmak için bir alıcı arıyor.

Star Gazetesi28 Temmuz 2022 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
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Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasıyla, Batı'dan gelen yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya bir kötü haber de otomotiv devi Volkswagen Group'tan geldi.

İki büyük Rus medya kuruluşu Vedomosti ve Gazeta.ru'nun bildirdiği habere göre, dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'daki işlerini satmaya karar verdi ve bir alıcı arayışı içinde.

Kazakistan'ın Asia Avto'su, otomobil üreticisi, Rusya'daki tek Volkswagen varlıklarının alıcısı olarak gösteriliyor. Gazeta.ru'nun haberine göre, Orta Rusya'daki Kaluga kentindeki fabrika da Avusturya'dan bir heyet tarafından ziyaret edildi.

VOLKSWAGEN YIL SONUNA KADAR ÇEKİLECEK

Asia Avto'nun Volkswagen ve Skoda otomobillerini üretme lisansına sahip olduğunu yazan Vedomosti, Volkswagen'in bu yılın sonuna kadar satışa karar vermesini beklediğini yazdı.

Alman otomobil üreticisi, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle lojistik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle Mart ayı başlarında Kaluga'da üretimi durdurmuştu. Rusya'ya otomobil ve yedek parça ithalatı da durdurulmuştu.

Şirket ayrıca bir Rus ticari araç üreticisine ait Nizhny Novgorod fabrikasında araç montajını da askıya aldı.

Mayıs ayının sonunda Volkswagen, yakın gelecekte Rusya'da otomobil üretimine devam etmeyeceğini açıkladı.

Kaluga'daki fabrika, yılda maksimum 225.000 araç üretim kapasitesine sahip ve Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo ve Skoda Rapid araçlarını üretiyor.

Star Gazetesi

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