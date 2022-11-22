Bir dönümünden 190 bin TL gelir sağlıyor! İran ve Rusya'ya satılıyor

İlk olarak 2014 yılında mango üretimi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Rüzgar, ilçede 74 dekar alanda üretim yapıldığını, yıllık 65 bin ton ürün çıktığını vurguladı. Üretimin yıldan yıla arttığını belirten Mehmet Rüzgar, "2012 yılında avokado üretimimiz 250 dekarken şu anda 15 bin 500 dekar alana çıkmış durumda. Üreticilerimiz yoğun talepte bulunuyor" dedi.
Mangonun pazarlanmasında sorun olmadığını vurgulayan Rüzgar, genel olarak iç piyasada tüketildiğini az miktarda Rusya ve İran'a ihracat gerçekleştiğini söyledi. Mangonun piyasada değerli olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar, "Ürünün piyasada değer kazanması da önemli. Mango tane olarak da satılmakta ve ciddi bir gelir kaynağı. Ağaçlar 3-4 yıl sonra tam verim vermeye başlıyor. Hatta fidanı diktiğiniz yıl bile ürün alabiliyorsunuz. Bir dönümden 190 bin TL para kazanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.