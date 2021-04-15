İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0764
  • EURO
    9,7118
  • ALTIN
    452.124
  • BIST100
    1409.19
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir haftalık Süveyş krizi pahalıya patladı! 900 milyon dolar tazminat talebi
Ekonomi

Bir haftalık Süveyş krizi pahalıya patladı! 900 milyon dolar tazminat talebi

Kanal idaresi, Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'The Ever Given' için Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talep etti.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 07:50 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:50
ABONE OL

Süveyş Kanalı'nda geçen ay karaya oturarak deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talep edildiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin, yük gemisinin sahibi Ehime eyaleti merkezli Japon Shoei Kisen firması kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) olaya ilişkin Japon firmadan yaklaşık 900 milyon dolar tazminat istedi.

Japon firma, trafiğin tıkanması sebepli nakliye ücret kayıpları ile geminin yeniden yüzdürülmesi işlemlerini kapsayan tazminat talebinin "görülmemiş boyutta" olduğunu, talebin "açık ilkelere" dayanmadığını ve SCA ile müzakereleri sürdüreceğini belirtti.

Shoei Kisen'in sahibi olduğu, Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.

SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.