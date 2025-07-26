Bir ilimiz daha hızlı trene kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi

Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Gar Binası'nda düzenlenen Raylı Sistemler ve Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, kentte kara yollarında süren projeleri takip ettiklerini söyledi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'ndaki Bursa Çevre Yolu'nun artık yeterli olmadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki günlük trafik sayıları, 100 binleri geçmiş durumda. Kuzey Çevre Otoyolu için proje çalışmalarına başlamıştık. Bir aksilik olmazsa projesini önümüzdeki sene bu zamanlarda bitirmiş olacağız ve yapım sürecini başlatacağız. Transit trafiğin büyük bir bölümünü, özellikle İstanbul-İzmir istikametindeki trafiğin bir bölümünü ve Ankara'dan gelen trafiği de belli bir noktadan alarak halihazırdaki çevre yolunu, otoyol geçişini, daha çok iç trafiğin kullanılmasına imkan sağlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Gar Binası'ndaki yetkililerden gerekli bilgileri aldıklarını dile getirerek, "Daha önce yaptığımız açıklama 2026'nın ilk çeyreğinde bulunduğumuz yere kadar yaklaşık 106 kilometrelik bölümün inşaat çalışmalarını bitirerek artık, test süreçleridir, elektromekanik sinyalizasyondur, bunlara başlamaktı. Geçtiğimiz süre içinde bu program çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öncelikle 2026'nın bu aylarında buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayretinde olacağız ki bir aksilik de gözükmüyor. 2026'nın ortalarında inşallah burayı bitirmiş olacağız. Koruma alanları, tüneller, vesaireler var. Onları da takip ediyoruz. Önemli bir aksilik olmazsa 2028 yılı da orası için hedefimizdir." diye konuştu.

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Bursa'nın hafif raylı sistemle ilgili durumuna ilişkin gerekli tespitleri de yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Uludağ Üniversitesi Millet Depo Sahası Alanı'nda yaklaşık 1200 metrelik bir yer var ki burayı sonrasında projeye ilave etmiştik ve üniversite bağlantısıyla depo bağlantısını sağlanmış olduk. Devam eden Emek-Şehir Hastanesi arasındaki yaklaşık 5 bin metrelik bir hatta da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmaları da inşallah 2026 sonuna kadar bitirmeyi istiyoruz. Bu hafif raylı sistemin, metronun, yüksek hızlı tren gar istasyonuna kadar olan bölümü, yılın ilk yarısında, ortalarında bitirerek bu entegrasyonu sağlamış olacağız. Burada bir kara yolu bağlantısını da araçlarıyla gelip gidecek olan vatandaşlarımız için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile planladık. Yapım sürecine de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Görükle Mahallesi arasında yaklaşık 5,5 kilometrelik bağlantı projesine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada biz, geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklığı ya da işbirliğiyle yapma konusunda mutabık kalmıştık. Şimdi burada biz, Büyükşehir Belediyesinden bu 5,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin yapılarak bize teslim edilmesini, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne teslim edilmesini bekliyoruz. Çünkü protokolün gereği buydu. Zaten biz, bunun yapımını üstlenmiştik. Yapımla ilgili çalışmalarımızı planladık ama proje bitecek ki biz onlara başlayabilelim. Bursa Büyükşehir Belediyesinden beklentimiz, budur. Arkadaşlarımız kendileriyle görüşme halinde. Ne kadar hızlandırırsalar Bursa'ya bu hizmeti o kadar kısa zamanda da biz kavuşturmuş oluruz."

Kentte ulaşımın her noktasındaki çalışmaları yakından takip ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, projeleri belirttikleri tarihlerde bitirerek hizmete sunmayı hedeflediklerini anlattı.

Programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ile diğer ilgililer katıldı.