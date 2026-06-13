İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2026 Cumartesi / 28 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir ilimiz için petrol kararı! Süre 2028'e uzatıldı
Ekonomi

Bir ilimiz için petrol kararı! Süre 2028'e uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e uzatıldı. Amaç; bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 08:27 - Güncelleme:
Bir ilimiz için petrol kararı! Süre 2028'e uzatıldı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt'te sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt'te sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta no.lu petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e uzatıldı.

Türkiye'ye binlerce km uzaktan petrol ve doğal gaz daveti! Türk heyeti çıkarma yapacak

Petrol ve doğal gazda tarihi hedef

Türkiye'ye 750 milyon dolarlık onay

ÖNERİLEN VİDEO

Aksaray'da can pazarı: Tamir ettikleri tırın altında kaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.