Adana'nın Karataş ilçesinde daha önce bataklık olan 6 bin 448 dekarlık alan, 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' oluyor. Yaklaşık 70 bin tonluk üretimle bölgeden yıllık 600 milyon dolar gelir elde edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca; 2022 yılı Mart ayında kuruluş protokolü kabul edilerek, tüzel kişilik kazanan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) geri sayım sürüyor. Akdeniz'e sadece 1.2 kilometre uzaklıktaki 6 bin 448 dekarlık alanda altyapı çalışmalarına başlanan projeyle bölgede hem tatlı su, hem de deniz balığı türleriyle birlikte karides gibi yüksek pazar değerine sahip ürünler yetiştirilmesi planlanıyor. 18 Ağustos itibarıyla ön talep başvurularının kabul edildiği bölge, yatırımcıların da gözdesi.

Türkiye ve Avrupa'da ilk olan; 'Karataş TDİOSB'de 33 bin 76 ton tatlı su ürünleri, 33 bin 184 ton tuzlu su yetiştiriciliğiyle birlikte yine yıllık 2 bin 703 ton da kabuklu deniz ürünleri yetiştirilmesi planlanıyor.

2.2 MİLYARLIK YATIRIM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, '2024 Yılı Yatırım Programı'na alınan bölge için 125 milyon liralık bir ödenek tahsis edilirken, toplam yatırım miktarının da 2.2 milyar lira olduğuna dikkat çekiliyor. Karataş TDİOSB bünyesinde 2 bini kadın olmak üzere toplam 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bölgeden yıllık 350 milyon dolar hasılat ve 250 milyon dolar su ürünleri ihracatı hedefleniyor. Gazetecilerle birlikte Karataş ilçesindeki yatırımları yerinde denetleyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dünyada bu şekilde planlanıp, organize su ürünleri üreten böylesine geniş bir bölge yok. İnşallah bu yatırım, ilklerin şehri Adana'ya nasip olacak. Bataklık niteliğindeki bu araziye yapılacak yatırımla; atıl bir kapasiteyi ülkenin zenginliğine dönüştüreceğiz" ifadesini kullandı. Kabuklu su ürünleri ihracatının, kilogram başına 12 dolarlık bir gelir sağladığına işaret eden Köşger, "Bunu baz alırsak; bu bölgeyle birlikte Türkiye, yıllık bir milyar dolarlık bir katma değer sağlayacak. Projelerimiz hazır ve artık ihale aşamasındayız. Yatırımcı profiline göre de ihale süreci hızlanacak" dedi.

20 MEGAVATLIK ENERJİ SANTRALİ

Vali Köşger, bölgeye aynı zamanda 20 Megavatlık 'Güneş Enerjisi Santrali' inşa edileceği bilgisini de vererek, söz konusu santralin çevreci bir vizyona sahip olduğunu, bu sayede hem enerji maliyetlerinin düşeceğini, hem de karbon ayak izinin azaltılacağını söyledi. Köşger, "Bu yatırım, üretim ve istihdamı artıracak" dedi.

YILLIK 100 BİN TON DOMATES ÜRETİMİ

Burada konuşan Vali Köşger, bölgede topraksız tarım tekniğiyle yıllık 100 bin ton domates üretimi hedeflediklerini belirterek, "Bu ölçekle Karataş, bölgenin sebze üretim merkezi haline gelecek. Adana'nın bitkisel üretim hasılasının yaklaşık yüzde 10'u, tek başına bu bölgeden sağlanacak. Projede toplam 3 bin kişi istihdam edilecek. Bunun yüzde 75'ini kadınlar oluşturacak. Proje için 2023 yılı yatırım programı kapsamında yatırım tutarı da 2.5 milyar lira. 1 Kasım 2025 itibarıyla altyapı inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı" yorumunu yaptı.