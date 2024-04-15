İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4048
  • EURO
    34,5854
  • ALTIN
    2456.53
  • BIST100
    9712.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir ilimizde daha petrol heyecanı! TPAO kolları sıvadı
Ekonomi

Bir ilimizde daha petrol heyecanı! TPAO kolları sıvadı

Terörden arındırılan Gabar bölgesindeki petrol keşfinin ardından Türkiye, Siirt'te de harekete geçti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt'te petrol kuyusu açacağını duyurdu.

IHA15 Nisan 2024 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Bir ilimizde daha petrol heyecanı! TPAO kolları sıvadı
ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in merkez ilçesinde Meşelidere-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.

Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.