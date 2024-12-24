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Ekonomi

Bir ilimizde daha sondaj heyecanı: Türkiye'den yeni petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Antalya sınırlarında yer alan petrol arama sahasını genişletti. Resmi Gazete'de yer alan söz konusu haberde TPAO şehirdeki petrol arama sahasına 31 bin 152 hektarlık saha ilave etti.

AA24 Aralık 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
Bir ilimizde daha sondaj heyecanı: Türkiye'den yeni petrol hamlesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Antalya sınırları içinde sahip olduğu 31 bin 201 hektarlık petrol arama ruhsatına, 31 bin 152 hektarlık yeni alan eklendi. Böylece toplam arama alanı 62 bin 353 hektara ulaştı.

Antalya sınırlarında bulunan mevcut petrol arama sahasına eklenen yeni alanla birlikte TPAO, bölgenin hidrokarbon potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

14 İLDE 18 SAHA İÇİN RUHSAT VERİLDİ

TPAO geçtiğimiz günlerde çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

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