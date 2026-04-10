İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6865
  • EURO
    52,3159
  • ALTIN
    6846.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
Ekonomi

Bir ilimizde doğal gaz keşfedildi: Süre 2028'e kadar uzatıldı

TPAO'nun Tekirdağ'daki arama ruhsatının gaz keşfi sonrası 2028'e uzatıldığı bildirildi. Kararla, doğal gaz keşfi yapılan saha geliştirilip, bölgenin hidrokarbon potansiyeli ekonomiye kazandırılacak.

AA10 Nisan 2026 Cuma 08:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ'da bulunan sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfinin ardından uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 bin 537 hektar büyüklüğündeki kara sahasında keşfin ticari olarak değerlendirilmesi, doğal gaz keşfi yapılan sahanın geliştirilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ruhsat süresi 6 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.