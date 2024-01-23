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Ekonomi

Bir ilimizde petrol hamlesi! 10 yıl süreyle uzatıldı

TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı. Petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

AA23 Ocak 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
Bir ilimizde petrol hamlesi! 10 yıl süreyle uzatıldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'daki 464 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 12 Ocak'tan itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarı ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 yıl süreyle uzatıldı.

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