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Ekonomi

Bir ilimize piyango vurabilir! Petrol aranacak

TPAO, Siirt'te merkez ilçesinde Yerlibahçe köyü sınırları içinde yer alan Kalender-1 tespit kuyusunda petrol arayacak. Bölgede üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtiliyor. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağına karar verilecek.

IHA18 Kasım 2023 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Bir ilimize piyango vurabilir! Petrol aranacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt'te bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatıyor.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, merkez ilçesinde Yerlibahçe köyü sınırları içinde AR/TPO/K/M47-b3 ruhsat numaralı sahada, Kalender-1 tespit kuyusunda petrol aranacak. Gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor.

Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtilirken, ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağının kararlaştırılacağı bildirildi.

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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