AA 26 Kasım 2020 Perşembe 17:58 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:10

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Türkiye'ye spot boru gazı satmak üzere elektronik ortamda gerçekleştirdiği ilk ihaleyi Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama AŞ kazandı.

Engie Enerji, bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aralık ayına ilişkin boru hattıyla spot doğal gaz ithalatı kapasite dağıtımı için açtığı talep toplama çağrısına miktar bildiriminde bulundu.

Kurum tarafından işletilen elektronik platformda 24 Kasım'da gerçekleştirilen talep toplama aşamasında, Engie Enerji aralık ayı boyunca günlük 23 bin metreküp spot boru gazı rezerve etmeye hak kazandı.

- DOĞAL GAZ, MALKOÇLAR NOKTASINDAN TEMİN EDİLECEK

Daha uygun fiyatlı ve esnek koşullarda tedarik edilebilecek spot boru gazı ithalatı için EPDK tarafından işletilen elektronik platform üzerinden ilk kapasite tahsisatı eylül ayında yapıldı.

Bunun ardından Rus şirketi Gazprom Export da Türkiye'ye ilk kez elektronik satış platformu üzerinden gaz satmak için 9-11 Kasım tarihlerinde 5 ayrı ihale düzenledi. İhaleler sonucunda Gazprom Export, teklif veren Engie Enerji ile aralıkta Türkiye'ye 700 bin metreküp doğal gaz satmak üzere anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında, Rusya Türkiye'ye ilk kez spot fiyatlarla doğal gaz satmış olacak. İhale kapsamında tahsis edilen 700 bin metreküplük gaz kapasitesi aralıkta Malkoçlar-Strandhza giriş noktasından temin edilecek.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞALGAZ TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye bu süreçte sıvılaştırılmış doğalgaza daha fazla ağırlık verdiğini söyleyen Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, "Türkiye enerji stratejini sıvılaştırılmış doğalgaz üzerine kurmaya başladı. Bu adım başta Rusya olmak üzere boru hattıyla Türkiye'ye doğalgaz ihraç eden ülkeleri ciddi anlamda kaygılandırdı. Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi de pazarlıklar konusunda Türkiye'nin elini güçlendirdi" dedi.

DOĞALGAZ İTHALATI YÜZDE 3,5 DÜŞTÜ

LNG'ye geçişin Rusları telaşlandırdığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, "Türkiye doğalgaz ithalatında konusunda önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce boru hatları üzerinden alınan doğalgaz yerini daha ucuz ve rekabet açısından daha avantajlı olan, enerji faturalarını da en aza indirgemesi beklenen sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) bıraktı. Bu hemen rakamlara da yansıdı. Türkiye'nin Kovid-19'un da etkisiyle küresel anlamda petrol talebinin daralmasıyla 2019 yılına göre yüzde 3,5'luk doğalgaz ithalatında düşüş oldu. Ülkemiz ihtiyacını artık LNG üzerinden gerçekleştiriyor böylece boru hatlarındaki maliyetini en aza indiriyor" diye konuştu.