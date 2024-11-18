Türkiye'ye ilk Japon turizm yatırımı Dorak Holding-Japon HIS ortaklığıyla Kapadokya'ya geldi.

Son yıllarda zincir otel yatırımlarının merkezi haline gelen Türkiye, Uzakdoğulu yatırımcıların da radarına girdi. Japon turizm devi HIS, Türkiye'nin Uzakdoğu pazarındaki lider oyuncusu Dorak Holding iş birliğiyle 60 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Nevşehir'de yüzde 50-50 ortaklıkla hayata geçirilen Cappadocia Marriott, 298 oda ve 467 yatak kapasitesiyle bölge turizmine hizmet edecek. Dorak'ın bölgedeki 9'uncu otel yatırımı olan bu tesisle, grubun Kapadokya'daki toplam yatak kapasitesi ise 1.000 oda ve 2.000 yatağa yükseldi.

Otelin açılışı öncesi bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "15 yıldır HIS iş birliğinde Japonya'dan Türkiye'ye turist getiriyoruz. Bu yatırım için ortaklık teklifiyle kapılarını çaldık. Normalde Japonlar titizlikleri ve detaycı yapılarıyla bilinir. Karar süreçleri dahi 1 yılı bulurken, bizim 15 yıla dayanan iş birliğimiz ve Türkiye'ye olan güvenleri sayesinde 15 dakikada yatırım kararı alıp imzaları attık" dedi.

Otelin 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiği bilgisini veren Körükçü, "Burada 30 milyon doları biz 30 milyonu da HIS verdi. Bölgenin bu nitelikteki ilk otel yatırımı olan Cappadocia Marriott ile Uzakdoğu başta olmak üzere yurtdışından gelen nitelikli turisti ağırlayacağız" diye konuştu.

Japon ortak HIS'le yeni projelerin de şimdiden görüşülmeye başlandığını anlatan Körükçü, "Denizli Pamukkale'de bir arsa aldık. 60-70 milyon dolarlık bir otel yatırımı planlıyoruz. 2025'te bu yatırımın temelini atmayı öngörüyoruz" dedi.