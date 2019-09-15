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Bir indirim daha geliyor! 5 bin lira cebinizde kalacak

Merkez Bankası faizi 3.25 puan indirince bankalar da harekete geçti. İlk adım Ziraat ve Vakıfbank’tan geldi, sırada Halkbank var. 50 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken vatandaşın cebinde 5 bin TL kalacak.

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Merkez Bankası'nın politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten 16.50'ye çekmesinin ardından bankalar da harekete geçti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, tüketici ve ticari kredilerde faizleri pazartesi gününden geçerli olacak şekilde indirdi. Hafta başında Halkbank'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. Bankaların yeni faiz indirimlerinden sonra 60 ay vadeyle alınacak 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde ödenecek faiz 5 bin TL'ye yakın azalıyor.
 
AYLIK TAKSİT DÜŞECEK
 
Ziraat ve Vakıfbank'ın bireysel ihtiyaç kredilerindeki faiz indirimi, vatandaşın cebine yansıyacak. İki banka da maaş müşterilerine bireysel ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.25 faiz uygulayacak. Diğer müşterilerine ise yüzde 1.35 faizle kredi verecek. Böylece, tüketici kredilerinde yıllık faiz oranları yüzde 19.8'e kadar düşmüş olacak. Sabah'ın haberine göre, faiz indirimiyle beraber, maaşını bu iki bankadan birinden çekenler 60 ay vadeli, 50 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde aylık 80 TL daha az ödeme yapacak. Toplamda ise bankaya 80 bin 957 TL yerine 76 bin 180 TL geri ödeme yapacak. Bankadan maaş almayanlar da indirimlerin ardından aylık yüzde 1.35 faizle kredi çekebilecek. 60 ay vadeli 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde toplam geri ödeme tutarları 4 bin 854 TL azalacak.
 
HALKBANK DA İNDİRECEK
 
Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından hafta başında Halkbank'ın da bireysel ihtiyaç ve ticari kredilerde faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da tüketici ve ticari kredilerde indirime gideceği konuşuluyor.
 
VAKIFBANK'TAN KONUTA İKİNCİ İNDİRİM
 
Ziraat ve Vakıfbank konut kredilerinde 500 bin TL'ye kadar aylık yüzde 0.99'u korudu. Ancak Vakıfbank 500 bin TL üzerindeki kredilerde aylık faizi yüzde 1.19'dan 1.15'e indirdi. Her iki banka da ticari kredilerde firma reytingi, verimliliği ve vadeye bağlı yıllık faiz oranında kademeli indirim uygulayacak. Buna göre, ticari kredi faizleri yüzde 13-15.5 aralığına geriliyor.

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