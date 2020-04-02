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Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber: Benzinde 14 kuruş indirim olacak

Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim olacak.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:59
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Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim olacak. Motorinde bir değişiklik yok. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü.

Dün gece benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

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