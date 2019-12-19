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Ekonomi

Bir İsveç Rüyası Yaşandı...

İsveç Ticaret Odası tarafından düzenlenen, Tohum Otizm Vakfı yararına yardım toplandığı gecede, Hälsa ana sponsor olmanın gururunu yaşadı.

19.12.2019  11:27 - Güncelleme: 19.12.2019  11:27
Birçok İsveç markasının katılım sağladığı geceye, Fairmont Quasar Hotel’de İsveç Başkonsolosu Sn. Peter Ericson ve İsveç Ticaret Ateşesi Edin Erkocevic eşlik etti. Hälsa’nın Stockholm yatak modeliyle yarattığı köşe davetliler arasında büyük ilgi gördü ve etkinliğe katılan davetliler arasından yapılan çekilişte Stockholm yatak hediye edildi.
 
Tohum Otizm Vakfı için toplanan yardımlar sayesinde, otizmli çocukların özel yetenek eğitiminlerine burs sağlandı.
 
Doğayı ve doğanın bir parçası olan insanı merkeze alan Hälsa, bu gecede ekibiyle ve Hälsa özel köşesiyle ev sahipliği yaptı. Hälsa, uyku sanatının yaratıcısı ve Türkiye’nin en büyük ithal İsveç yatak markası. Türkiye’de ve Dünya’daki mağazalarıyla, en konforlu uykuyu deneyimini yaymaya devam ediyor…

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