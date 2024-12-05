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Ekonomi

Bir iyi haber daha! Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yarından itibaren motorin grubuna 97 kuruş indirim yapılacak. Dün de benzine indirim gelmişti.

5 Aralık 2024 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Bir iyi haber daha! Motorine indirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Benzine büyük indirim

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