Bir zincir marketten daha indirim çağrısına destek kararı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısının ardından Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan dev zincir marketleri fiyatlarda indirime gitmeye başladı.

ŞOK Marketler, ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler sağlayacağını açıklaması ardından BİM de indirim kararı aldı.

BİM Ekim ayı içerisinde 500 üründe %50'ye varan indirimler yapacak.

BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz."

ALTUN: GERÇEK İNDİRİMİ HALKIMIZA YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Bolat'ın indirim çağrısına bir destek de İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun'dan geldi.

İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile temas içerisinde olduğunu söyleyen Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Altun, yeni indirimlere ilişkin şunları söyledi: Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız.

ÖZPAMUKÇU: MARKETLER, ENFLASYON İLE MÜCADELE KONUSUNDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Bir açıklama da GPD Başkanı Alp Önder Özpamukçu'dan geldi. Enflasyon ile mücadele için hazır olduklarını bildiren Özpamukçu, "Hızlıca ilave neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mutlaka marketler enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacak. Orta Vadeli Program son derece önemli. Artık devletimizin veriler ile ne beklediği, yıl sonunda hangi gelişmeleri beklediği herkesin malumu" diye konuştu. Ardından indirimin artacağının müjdesini veren Özpamukçu, şunları söyledi: O yüzden tüm tedarikçilerimizin, ekosistemin enflasyon ile mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Herkesin hesap kitabını yaparken Orta Vadeli Program ile uyumlanmasını bekliyoruz. Tedarikçilerimizin el birliği ile enflasyonu hep beraber düşürmemiz için vereceğimiz gayretler, yapacağımız indirimlerle halkımızın refahına katkıda bulunmak üzere elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz.