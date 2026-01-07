İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0575
  • EURO
    50,4005
  • ALTIN
    6155.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu

Bireysel emeklilik hesabına yapılan Türk lirası ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 08:36 - Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.

Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları için devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk lirası cinsinden yapılan ödemeler için yüzde 20 olarak tespit edildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla sisteme girişte bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.