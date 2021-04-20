Birleşik Krallık ile STA'ya uygun yapılan ithalat için AB'ye uygulanan gümrük vergileri geçerli olacak

AA 20 Nisan 2021 Salı 10:55 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 10:56

Geçen yıl sonunda imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" kapsamında, anlaşma hükümlerinin gümrük vergilerine ilişkin kısımları iç hukuka yansıtılıp yürürlüğe girinceye kadar Birleşik Krallık'tan gelen eşyaya yönelik teminat karşılığında ithalat yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Ülkeler arasında yürütülen müzakereler neticesinde, düzenlemelerin karşılıklı olarak 20 Nisan 2021 itibarıyla yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin ithalat rejimi kararlarında değişiklik yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında STA hükümlerine uygun şekilde ithalat yapılması halinde, AB'ye uygulanan gümrük vergisi oranları ile toplu konut fonu Birleşik Krallık için de geçerli olacak.

1 Ocak 2021'den bugüne yapılan ithalatın, STA hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatı halinde, yeni düzenleme çerçevesinde işlem yapılacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları da düzenlendi.