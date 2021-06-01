Birleşik Krallık merkezli firma, Türk şirketini satın aldı

DHA 01 Haziran 2021 Salı 08:29 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 08:29

Mondi'den yapılan açıklamaya göre, şirketin işletme değeri yüzde 100 bazda yaklaşık 88 milyon euro olarak belirlendi.

Açıklamada, "Olmuksan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen, Türkiye'nin önde gelen ve köklü bir oluklu ambalaj oyuncusudur. Beş tesisten oluşan ağı, yiyecek, içecek, tarım ve endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli sürdürülebilir ambalajlarla çok çeşitli bir müşteri tabanına sahip" denildi.

Mondi Grup İcra Kurulu Başkanı Andrew King, satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hızla büyüyen Türkiye oluklu mukavva pazarındaki konumumuzu önemli ölçüde güçlendiren ve bölgedeki mevcut ve yeni müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişleten bu satın almayı tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Olmuksan ekibini Mondi'de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

Mondi şimdi, şirkette kalan ve sahip olmadığı yüzde 9.62'lik hisseyi satın almak için "zorunlu bir ihale teklifi" başlatacak.

Açıklamada, Mondi şöyle tanıtıldı:

"Mondi, tasarım gereği sürdürülebilir olan yenilikçi ambalaj ve kâğıt çözümleri üreterek daha iyi bir dünyaya katkıda bulunan, ambalaj ve kâğıtta küresel bir liderdir.

"İşletmemiz, ormanları yönetmekten ve kâğıt hamuru, kâğıt ve plastik film üretmekten, etkili endüstriyel ve tüketici ambalaj çözümlerini geliştirmeye ve üretmeye kadar değer zinciri boyunca entegre edilmiştir.

"Sürdürülebilirlik, stratejimizin merkezinde yer alır ve iş yapma şeklimize özgüdür. En sürdürülebilir çözümü bulmak için doğru soruları sorduğumuz müşteri odaklı yaklaşımımız EcoSolutions ile sektöre liderlik ediyoruz.

"Mondi 2020'de 6.66 milyar euro ciroya ve 1.35 milyar Euro FAVÖK'e (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) ulaştı."