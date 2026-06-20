Bryant, Avrupa'nın bir kitabın iki ucu gibi düşünülebileceğini belirterek, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın Avrupa'nın iki ucunda yer aldığını ve NATO'nun ortak üyeleri olarak birbirleri için büyük önem taşıdıklarını söyledi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ortak yönlerin çok fazla olduğunu düşündüğünü dile getiren Bryant, "Örneğin Türkiye'nin güçlü bir müzik ve sinema geleneği var, Birleşik Krallık'ın da öyle." diye konuştu.

Bryant, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında her yıl 28 milyar sterlin ticaret hacmi bulunduğunu, gelecek yıllarda bunu iki katına çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Her iki ülkede de güçlü savunma sektörleri bulunuyor ve bu alanlarda daha yakın işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu yılın başında, ocak ayında Ukrayna'daydım. Ruslar Kiev'e ilerlemeye çalışırken yıkılan köprülerden birini gördüm. Bu köprü şimdi yeniden inşa edilmiş durumda, İskoçya'da üretilen İngiliz çeliği ve İngiliz mühendisliği kullanılmış ancak inşaatı Türk müteahhitler tarafından gerçekleştirilmiş. Bu gerçekten çok iyi bir ortaklık örneği. Özellikle dünyanın zorlu bölgelerinde, Birleşik Krallık ile Türk şirketlerinin inşaat alanında ne kadar yakın çalışabildiğini sıkça görüyoruz. Gelecekte de görmek istediğimiz tam olarak budur."

- "TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA HALA YETERİNCE TİCARET YAPILMAYAN PEK ÇOK SEKTÖR VAR"

Bryant, şu anda Türkiye ile Birleşik Krallık arasında hala yeterince ticaret yapılmayan pek çok sektörün bulunduğuna işaret etti.

Hizmetler sektörünün bunların başında geldiğini dile getiren Bryant, "Eğitim, tasarım, reklamcılık ve daha birçok alanda birlikte çok daha fazla iş yapabiliriz. İşte şu sıralar Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile görüştüğüm konular da bunlar." dedi.

Bölgedeki neredeyse tüm ülkelerle yakından ilgilendiklerini anlatan Bryant, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde Azerbaycan ve Kazakistan'a da gideceğim. Oralarda da önemli fırsatlar bulunuyor ve Türk şirketlerinin zaten bu bölgelerde aktif olduğunu biliyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Türkiye ile Birleşik Krallık benzersiz bir ortaklık oluşturuyor. Birlikte hareket ettiğimizde, bazı ülkelerin başaramadığı şekilde işleri ilerletebiliyoruz. Yıl sonuna kadar çok daha kapsamlı ve gelişmiş bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşacağımızdan oldukça eminim."

Bryant, geçmişte serbest ticaret anlaşmalarının daha çok gıda, tarım ürünleri ve mobilya gibi malların ticaretine odaklandığını belirterek, bugün ise teknoloji, dijital ekonomi, hizmetler, eğitim, reklamcılık, tasarım ve inşaat gibi alanların da en az bu sektörler kadar önemli hale geldiğini vurguladı.

- "MODERN EKONOMİLERİN İHTİYAÇLARINA UYGUN BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni serbest ticaret anlaşmasına şimdiye kadar mevcut anlaşmaların parçası olmayan yeni sektörleri de dahil etmek istediklerini söyleyen Bryant, bunun kolay olmadığını, müzakerelerin zorlu geçtiğini ifade etti.

Türk muhataplarıyla bu konular üzerinde kapsamlı görüşmeler yürüttüklerini dile getiren Bryant, "Modern ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun bir serbest ticaret anlaşması oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yalnızca geçmiş dönemin ekonomik ilişkilerini yansıtan bir anlaşmanın yeterli olmayacağını vurgulayan Bryant, geleceğin ekonomisine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Bryant, "2050, 2070 ve 2080 yıllarında dünyanın nasıl şekilleneceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu serbest ticaret anlaşmasını başarıyla hayata geçirebilirsek önümüzde çok parlak fırsatlar olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerden gurur duyduklarını ifade eden Bryant, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da ileri taşımak istediklerini sözlerine ekledi.