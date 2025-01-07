İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,356
  • EURO
    36,8177
  • ALTIN
    3024.91
  • BIST100
    10085.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Birleşme için kapı aralandı! Türkiye-ABD iş birliğinde yeni fırsat
Ekonomi

Birleşme için kapı aralandı! Türkiye-ABD iş birliğinde yeni fırsat

Suriye'deki eski statükonun sona ermesinin Türkiye-ABD iş birliği için bir fırsat olduğunu ifade eden ABD'li düşünce kuruluşu, Trump yönetiminin Suriye'de ABD askeri varlığını sürdürmeyeceklerine yönelik açıklamalarına işaret ederek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerin Şam ile yeniden birleşmesi ve ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesinin yakında gerçekleşmesinin muhtemel göründüğünü dile getirdi.

Star Gazetesi7 Ocak 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
Birleşme için kapı aralandı! Türkiye-ABD iş birliğinde yeni fırsat
ABONE OL

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu yayımladığı analiz yazısında Esed sonrası Suriye'deki Türkiye-ABD iş birliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Esed rejiminin çöküşünün Türkiye-ABD iş birliği için bir fırsat olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE-ABD İŞ BİRLİĞİNDE YENİ FIRSAT!

Son 10 yıldır Washington ve Ankara arasında çok fazla çekişmenin kaynağı olan Suriye'de yeni bir pencerenin açıldığı kaydedildi.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) destek verdiği, Türkiye'nin ise kendisini Esed rejimi ve ABD destekli SDG'ye karşı konumlandırdığı aktarıldı.

ABD'nin SDG'yi güçlendirerek Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün altı çizilen analizde, "ABD ve Türkiye, bu karşıt hizalanmadan kaynaklanan gerginlikleri dikkatli diplomasi yoluyla yönetti. Ancak gelişmeler ikili ilişkilere ciddi şekilde zarar verdi. Bu karşıt hizalanmayı yönlendiren temel faktörler, temelde değişti ve Suriye devriminin ilk günlerinde hakim olan iş birliğine geri dönmek için bir pencere açtı" ifadeleri yer aldı.

Çoğu bölgesel aktörün Esed rejiminin ayakta kalacağını varsayarak stratejiler tasarladığını sadece Türkiye'nin Suriye muhalefetinin hayatta kalabileceğini düşündüğü belirtildi.

Trump yönetiminin Suriye'de ABD askeri varlığını sürdürmeyeceklerine yönelik açıklamalarına işaret edilirken terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerin Şam ile yeniden birleşmesi ve ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesinin yakında gerçekleşmesinin muhtemel göründüğü ifade edildi.

ESKİ STATÜKO SONA ERDİ

İran hegemonyasının ve Rus vesayetinin sona ermesiyle Türkiye'nin yeni Suriye için diplomatik, askeri ve ekonomik bir ortak olarak ağırlığını artırdığından bahsedildi.

Yeniden birleştirmenin faydalarının anlatıldığı analiz yazısında, "Statükosunun sona ermesiyle birlikte, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki karşıt hizalaması sona erebilir ve sona ermelidir. Şimdi, müttefiklerin uzun vadeli çıkarları Suriye ile ilgili birçok konuda örtüşüyor. Bu ortak çıkarlar, göreve gelen Trump yönetiminin gündemiyle iyi uyuşuyor. Trump, son açıklamalarında Türkiye'yi Suriye'de kilit oyuncu olarak değerlendirdi. Bu, böyle bir iş birliğinin ortaya çıkabileceğine dair iyi bir işaret. Eski statükonun sonu, ABD ve Türkiye için olduğu kadar Suriye halkı için de önemli faydalar ve fırsatlar sunuyor. Bunların başında ABD-Türkiye karşıtlığının olası bir sonu ve Trump yönetiminin Orta Doğu gündemi için büyük bir potansiyel destek geliyor" denildi.

Birçok ülkenin girişimi başarısız kaldı! Türkiye'nin teklifi kardeş ülkeye umut oldu

ABD'den Suriye çağrısı: İnsani yardım akışı kolaylaştırılmalı

Macron'dan Suriye açıklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.