ABD merkezli bir düşünce kuruluşu yayımladığı analiz yazısında Esed sonrası Suriye'deki Türkiye-ABD iş birliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Esed rejiminin çöküşünün Türkiye-ABD iş birliği için bir fırsat olduğu ifade edildi.

Son 10 yıldır Washington ve Ankara arasında çok fazla çekişmenin kaynağı olan Suriye'de yeni bir pencerenin açıldığı kaydedildi.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) destek verdiği, Türkiye'nin ise kendisini Esed rejimi ve ABD destekli SDG'ye karşı konumlandırdığı aktarıldı.

ABD'nin SDG'yi güçlendirerek Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün altı çizilen analizde, "ABD ve Türkiye, bu karşıt hizalanmadan kaynaklanan gerginlikleri dikkatli diplomasi yoluyla yönetti. Ancak gelişmeler ikili ilişkilere ciddi şekilde zarar verdi. Bu karşıt hizalanmayı yönlendiren temel faktörler, temelde değişti ve Suriye devriminin ilk günlerinde hakim olan iş birliğine geri dönmek için bir pencere açtı" ifadeleri yer aldı.

Çoğu bölgesel aktörün Esed rejiminin ayakta kalacağını varsayarak stratejiler tasarladığını sadece Türkiye'nin Suriye muhalefetinin hayatta kalabileceğini düşündüğü belirtildi.

Trump yönetiminin Suriye'de ABD askeri varlığını sürdürmeyeceklerine yönelik açıklamalarına işaret edilirken terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerin Şam ile yeniden birleşmesi ve ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesinin yakında gerçekleşmesinin muhtemel göründüğü ifade edildi.

ESKİ STATÜKO SONA ERDİ

İran hegemonyasının ve Rus vesayetinin sona ermesiyle Türkiye'nin yeni Suriye için diplomatik, askeri ve ekonomik bir ortak olarak ağırlığını artırdığından bahsedildi.

Yeniden birleştirmenin faydalarının anlatıldığı analiz yazısında, "Statükosunun sona ermesiyle birlikte, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki karşıt hizalaması sona erebilir ve sona ermelidir. Şimdi, müttefiklerin uzun vadeli çıkarları Suriye ile ilgili birçok konuda örtüşüyor. Bu ortak çıkarlar, göreve gelen Trump yönetiminin gündemiyle iyi uyuşuyor. Trump, son açıklamalarında Türkiye'yi Suriye'de kilit oyuncu olarak değerlendirdi. Bu, böyle bir iş birliğinin ortaya çıkabileceğine dair iyi bir işaret. Eski statükonun sonu, ABD ve Türkiye için olduğu kadar Suriye halkı için de önemli faydalar ve fırsatlar sunuyor. Bunların başında ABD-Türkiye karşıtlığının olası bir sonu ve Trump yönetiminin Orta Doğu gündemi için büyük bir potansiyel destek geliyor" denildi.

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