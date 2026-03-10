İSTANBUL 16°C / 4°C
Ekonomi

BIST 100 endeksi 13.077,58 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,96 değer kazanarak 13.077,58 puana çıktı.

AA10 Mart 2026 Salı 13:31 - Güncelleme:
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 375,59 puan ve yüzde 2,96 artışla 13.077,58 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 86,3 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 4,60, holding endeksi ise yüzde 2,3 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en çok değer kazanan yüzde 7,15 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

