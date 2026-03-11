İSTANBUL 15°C / 6°C
11 Mart 2026 Çarşamba
Ekonomi

BIST 100 endeksi, güne 13.188,70 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puandan başladı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,32 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile gıda oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

