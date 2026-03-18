BIST 100 endeksi güne 13.260,12 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü yüzde 2'yi aşan güçlü yükselişin ardından bugün de pozitif açılış gerçekleştirdi. Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi ve Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına yönelik beklentiler yatırımcı güvenini desteklerken, günün en kritik gündemi Fed'in para politikası kararları olarak öne çıktı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazanarak 13.217,60 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

FED'İN FAİZ KARARI VE POWELL'IN AÇIKLAMALARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

ANALİSTLER BIST 100 İÇİN 13.300 VE 13.400 DİRENÇ SEVİYELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Jeopolitik gelişmelerin endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.