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Ekonomi

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 10.109,23 puandan başladı.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,75 puan ve yüzde 0,50 yükselişle 10.109,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,58 ile tekstil deri oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 10.058,47 puandan tamamlarken, bugün gözler ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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