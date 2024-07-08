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Ekonomi

BIST 100 endeksi günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 10.901,90 puandan başladı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
BIST 100 endeksi günü yükselişle açtı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,11 puan ve yüzde 0,46 artarak 10.901,90 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 azalışla 10.851,78 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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