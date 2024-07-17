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Ekonomi

BIST 100 endeksi günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.152,32 puandan başladı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
BIST 100 endeksi günü yükselişle açtı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.152,32 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 11.139,34 puandan tamamlayarak, rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.188,12 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisinin ABD borsalarında risk iştahını artırsa da ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya ve Avrupa'da yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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