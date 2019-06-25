Bitcoin 11 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı

Facebook´un kripto para birimi Libra´ya yönelik olumlu açıklamalar, Libra´nın kurumsal kripto para birimi adaptasyonunu artıracağı beklentileri ve JP Morgan´ın kripto para birimi JPM Coin başlayacağı açıklamalarının ardından piyasada görülen artış eğilimi sürüyor.

Libra gelişmelerinin yanında JPM Coin blockchain departmanı başkanı Umar Farooq, şirketler arasındaki ödemeler gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla müşterilerin yeni teknolojiyi deneyeceklerini söyledi. Bloomberg´e göre, söz konusu denemeler resmi izinlerin verilmesi şartıyla başlayacak.

Gelişmelerin ardından piyasadaki artış eğiliminin etkisiyle Bitcoin 15 bin dolara yaklaşırken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 4.26 artışla 11 bin 355 dolara döndü. Bitcoin, 201 milyar 887 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 60´ını oluşturdu.

Toplam 2,284 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 birimi arasından son 24 saatte 64´ü yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 45.77 ile 67´nci sıradaki Energi öncülük etti.

En büyük 10´dan da son 24 saatte yüzde 0.42 ve yüzde 0.87 ile sırasıyla yalnızca Litecoin ve Binance Coin öncülük etti.

Bitcoin´deki fiyat artışına paralel olarak piyasa hacmi de 335 milyar dolar düzeyini geçti ve 336 milyar 980 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 68 milyar 967 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.26

2.Ethereum yüzde 1.29

3.Ripple yüzde 0.87

4.Bitcoin Cash yüzde 0.59

6.EOS yüzde 0.04

8.Bitcoin SV yüzde 0.84

9.Tether yüzde 0.37

10.TRON yüzde 1.19 yükselirken

5.Litecoin yüzde 0.42

7.Binance Coin yüzde 0.87 düştü.