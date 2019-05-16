Bitcoin 8 bin doların altına geriledi

ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlıkların küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizliğin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışında kripto para birimleri yönelmeleriyle piyasada genel bir artış eğilimi başlamıştı. Söz konusu artışın etkisiyle Bitcoin, çeşitli uzmanların olumlu öngörülerine paralel olarak 8 bin doların üzerine çıkmış ve piyasanın en yüksek hacimli 10 para biriminde de değer kazanımları görülmüştü.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.40 düşüşle 7,923 dolara geriledi ve 139 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.7´sini oluşturdu.

Toplam 2,179 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte yüzde 3.70 ve yüzde 0.18 ile Bitcoin dışında yalnızca Ripple ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 30´u düştü ve yüzde 8.34 ile en çok 59´uncu sıradaki Aurora değer kaybederken, Bitcoin´deki düşüşe rağmen piyasada devam eden artışa yüzde 85.74 ile 91´inci sıradaki Clipper Coin öncülük etti.

Bitcoin´deki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 255 milyar doları gördükten sonra son 24 saatte 247 milyar 914 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 115 milyar 879 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.40

3.Ripple yüzde 3.70

8.Tether yüzde 0.18 düşerken

2.Ethereum yüzde 8.67

4.Bitcoin Cash yüzde 3.08

5.EOS yüzde 4.60

6.Litecoin yüzde 1.98

7.Binance Coin yüzde 1.73

9.Stellar yüzde 14.48

10.Cardanı yüzde 1.34 yükseldi.