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Ekonomi

Bitcoin fiyatları ETF haberleri sonrası tırmanışa geçti

Kripto para birimi Ethereum'a yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına ilişkin haberlerin ardından, Bitcoin'in fiyatı 71 bin dolara yaklaşırken, Ethereum'un fiyatı yüzde 18'den fazla artarak 3 bin 600 doları geçti.

AA21 Mayıs 2024 Salı 12:00 - Güncelleme:
Bitcoin fiyatları ETF haberleri sonrası tırmanışa geçti
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,7 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte, Ethereum'a yönelik ETF başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışı nedeniyle yüzde 6 artışla 70 bin 975 bin dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 18'den fazla değer kazanarak 3 bin 600 dolar seviyesini aştı.

Uluslararası basında yer alan bazı haberlerde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ethereum ETF'lerine yönelik başvuruların onaylanmasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığı öne sürülmüştü.

Ethereum, otomatik yazılım protokolleri aracılığıyla merkezi olmayan finansal hizmetler sağlamasıyla popüler hale gelmişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu ise 11 Ocak'ta onaylamıştı.

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