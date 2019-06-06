Bitcoin ile domates biber alma dönemi 

Tamamen yerli girişim ve yazılımla üretilen Almee Pos adlı yeni teknoloji sayesinde Kripto paralar kredi kartına yüklenerek ekonomiye can verecek. Yatırımcılar Bitcoinlerini kullanarak komisyon ve kesinti ödemeden süpermarket, benzin istasyonu, simitçi ve semt pazarlarından istediği alışverişi yapabilecek.

VERGİ KAYBI BİTECEK

Dünya çapında kullanılan Bitcoin, Ethereum, Dash gibi 20 sanal parayı online kullanmaya izin veren pos cihazlarından aynı zamanda sanal para alım satımı da yapılabilecek. Test çalışmaları tamamlanan yeni teknolojiyle Türkiye’deki 2 milyondan fazla sanal para kullanıcısı doğrudan alışverişlere başlayacak. 2 yıllık bir Ar-Ge Çalışması ve 3 milyon TL yatırımla üretilen Türkiye’nin ilk kripto para pos cihazı, sanal paralarla market, benzin, restoran, giyim gibi yüzlerce alanda alışveriş yapma imkanı sunuyor. Mevcut şartlarda kripto parayı harcamak için zorlu bir süreç olduğunu anlatan Almila Yazılım Genel Müdürü Eren Acar, “Kripto paralar harcamadan ziyade yatırım aracı olarak görünüyor. Kullanıcılar Almee kart adını verdiğimiz ödeme kartıyla yada cep telefonları ile QR kodla online hızında alışveriş yapabilecek. Kişi isterse harcama yaptığı yerlerden istediği kadar kripto para da alabilecek. Devletler kripto paralarda vergi kaybı yaşanması ihtimaline karşı çekimser tavır sergiliyor. Bu teknolojiyle artık vergi kaybı sona erecek. Ürettiğimiz teknoloji dünya ödeme sistemlerinde çığır açacak bir gelişme” diye konuştu.

PARA TRANSFERİ KOLAYLIĞI

Yüksek teknoloji ürünü pos cihazlarının blockchain denilen bir sistemle kripto paraları gerçek paraya anlık olarak takas ettiğini ifade eden Acar, şunları söyledi: “Örneğin sizin bitcoininiz var. 50 TL harcama yapmak istiyorsunuz. Önce bitcoini sanal borsada satmanız gerek. En az 500 liralık satışa izin var. Satış sonrası komisyon kesintisi, parayı bankaya gönderirken havale eft ücreti var. Bizim Pos cihazımızda ise isterseniz 1 tl isterseniz 1000 tl harcama yapıp hiçbir işlem ücreti ödemez ve anlık işlem yapabilirsiniz. Bu sayede sanal para hem ticareti canlandıracak hem de devlete vergi geliri sağlayacak. Bitcoin sahibi kişi ise hiçbir parsal kayba uğramayacak.”