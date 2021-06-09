Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:11

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para Bitcoin'in ülkede yasal hale getirilmesi için Kongre'ye sunulan yasa tasarısının 62 oyla kabul edildiği duyurdu.

El Salvador, böylelikle dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke oldu. Ülkenin, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.

Bukele, dün yaptığı açıklamada, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, "Gelecek hafta El Salvador'da Bitcoin'i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak." demişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.