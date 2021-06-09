İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6035
  • EURO
    10,4847
  • ALTIN
    522.894
  • BIST100
    1451.21
Ekonomi

Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:11
ABONE OL

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para Bitcoin'in ülkede yasal hale getirilmesi için Kongre'ye sunulan yasa tasarısının 62 oyla kabul edildiği duyurdu.

El Salvador, böylelikle dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke oldu. Ülkenin, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.

Bukele, dün yaptığı açıklamada, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, "Gelecek hafta El Salvador'da Bitcoin'i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak." demişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.