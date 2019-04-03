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Bitcoin kaç TL? Bitcoin hesaplama nasıl yapılır?

'Bitcoin kaç TL?' sorusu Bitcoin'in yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de oldukça talep gören Bitcoin geçtiğimiz yılın başlarında 20 bin dolar bandına yükselerek rekorunu kırmıştı. Yükselişin ardından hızlı bir düşüş trendine yakalanan kripto para birimi Bitcoin son iki günde tekrar yükselişe geçmeye başladı. İlk yükseliş trendine dün geçen Bitcoin bugün de artışını yükselterek 5 bin dolar sınırına kadar geldi. Ekonomist ve yatırımcılar gözlerini Bitcoin'e çevirdi. Bitcoin ile ilgili merak edilenlerin tümünü sizler için hazırladık..

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''Bitcoin hesaplama nasıl yapılır?'' sorusu Bitcoin'in yeniden yükseliş trendine geçmesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Sanal para birimi olan Bitcoin'in kullanılabilmesi için sanal cüzdan gerekiyor oluşturulması gerekiyor. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web sayfaları üzerinden de oluşturabiliyorsunuz. Bitcoin'de kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor.  Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturma hakkına sahipsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgileniriniz paylaşmanıza gerek yok.  Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.  Peki, Bitcoin kaç TL? Bitcoin ile ilgili merak edilenlerin hepsine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
BITCOİN KAÇ TL? 
Sabah saatlerinde kısa sürede hızlı bir yükseliş yakalayan Bitcoin bugün 4 bin 969 dolar yani 27 bin 790 liradan alıcısını bulunuyor.  Dünyanın en çok bilinen (blockchain-kripto para) sanal para birimi olarak ifade edilen Bitcoin 2018 Mart ayından  bu yana en büyük değer artışını kaydetti. Bitcoin bir önceki gün 4.150 ABD Doları civarında alıcısı ile buluşuyordu. 
 
Bitcoin dışında popüler sanal para birimleri Ethereum, Ripple ve Litecoin’in de kısa sürede en azı yüzde 5 olmak üzere değer kazancı yakaldı. Litecoin’in değer artışı yüzde 10’un üzerinde seyredildi. 
 

BITCOIN NASIL ALINIR?
Bitcoin alım satımı başka platformlar aracılığı ile yapılabiliyor. Bu hizmeti veren yerli ve yabancı bir çok platform var ve bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok seçenek sağlıyor. Gönderdiğiniz TL karşılığında ne kadar bitcoin alabileceğinizi görebiliyor ve buna göre bitcoin alma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. 
 
BITCOIN’İ KİM BULDU?
Satoshi Nakamoto isimli bir yazılım geliştirici, matematiksel kanıta dayalı elektronik ödeme sistemi olan Bitcoin fikri ortaya çıkarıldı. Bitcoin için oluşturulan fikir hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan, çok düşük işlem ücretiyle hemen hemen anlık olarak elektronik ortamda aktarılabilen bir para birimi ortaya çıkarmaktı.
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Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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